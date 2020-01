Plakaty z przesłaniem w Trójmieście

8 stycznia 2020, godz. 12:00 (33 opinie) autor: Joanna Skutkiewicz

Prace zwycięzców - zarówno laureatki głównej nagrody, jak i osób wyróżnionych - zostały wydrukowane i wyeksponowane w gablotach reklamowych wiat przystankowych i na bilbordach w całej Polsce. Można je oglądać także w Trójmieście, m.in. na ul. Rajskiej w Gdańsku. fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

"Zwierzę też człowiek". 20. coroczna edycja konkursu na plakat, zorganizowana przez AMS, pod tym właśnie hasłem nawoływała do zwrócenia uwagi na prawa zwierząt. Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie plakatu na temat godnego życia naszych braci mniejszych.

Sytuacja związana z ochroną praw zwierząt w Polsce zmienia się na lepsze z roku na rok. Wciąż jest jednak pole do poprawy, nie tylko w zakresie ustawodawstwa, lecz także - a może przede wszystkim - w świadomości pojedynczych obywateli. Akty okrucieństwa wobec czworonogów, mniej lub bardziej wyraźne, nie należą jeszcze do rzadkości.Prace zwycięzców - zarówno laureatki głównej nagrody, jak i osób wyróżnionych - zostały wydrukowane i wyeksponowane w gablotach reklamowych wiat przystankowych i na bilbordach w całej Polsce. Można je oglądać także w Trójmieście.Nagrodę główną - gratyfikację finansową w wysokości 7 tys. 778 zł i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 80 cm otrzymałaza plakat "Zły pan". Wyróżnienia zdobyli:- studentka ASP w Gdańsku,orazGaleria Plakatu AMS powstała jako projekt non-profit w celu podniesienia zainteresowania społeczeństwa reklamą zewnętrzną, promowania plakatów polskiej twórczości oraz integracji środowiska reklamowego z akademickim. Konkurs na plakaty poruszające tematy społeczne odbył się w tym roku już po raz 20.Poprzednie konkursy poruszały między innymi tematy walki z wandalizmem, promocji roweru jako środka komunikacji w miastach czy wspierania starań kobiet o równouprawnienie. Zeszłoroczna, 19. edycja konkursu nosiła tytuł "Jedz ostrożnie" i miała na celu promocję zdrowego odżywiania.Wszystkie przyjęte do konkursu prace można obejrzeć